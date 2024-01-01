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Пушилин сообщил, что четыре человека погибли при обстреле со стороны ВСУ в центре Донецка
Фото: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) центра Донецка привел к гибели четырех человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
"По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", – написал он.
Пушилин также заверил, что раненым оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар по Донецку. Ракеты были выпущены спустя 10 минут после боя курантов.
Обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись Калининский и Буденновский районы города, а также гостиница "Донбасс Палас".
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