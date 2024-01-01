Пушилин сообщил, что четыре человека погибли при обстреле со стороны ВСУ в центре Донецка

Фото: ТАСС/Ягодкин Дмитрий

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) центра Донецка привел к гибели четырех человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", – написал он.

Пушилин также заверил, что раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар по Донецку. Ракеты были выпущены спустя 10 минут после боя курантов.

Обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись Калининский и Буденновский районы города, а также гостиница "Донбасс Палас".