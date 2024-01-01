ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по Донецку, пострадали 7 человек

Фото: телеграм-канал Baza

Украинские войска после Нового года выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку. Об этом со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает РИА Новости.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО", – указано в сообщении.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что согласно предварительной информации, были ранены 7 человек. Он призвал всех оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности, так как обстрел может повториться.

Отмечается, что обстрелу подверглась гостиница "Донбасс Палас" в городе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород стала самой тяжелой за два года. По его словам, Белгородская область еще не сталкивалась с агрессией такого уровня. Для региона это самые тяжелые последствия обстрела почти за двухлетний период, указал Гладков, добавив, что сейчас важно заботиться о людях.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети.



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