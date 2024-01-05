Под обстрел ВСУ попал город Шебекино, один человек ранен – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадал один человек – охранник одного из промышленных предприятий. Медики диагностировали у него осколочное ранение нижней конечности, бригада скорой помощи доставляет мужчину в больницу.

Также, по словам Гладкова, различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. Обошлось без возгораний, на месте работают оперативные службы. Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц, в настоящий момент оперативные службы работают над устранением последствий.

До этого Гладков сообщил, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали муниципалитеты в Белгородской области. По его словам, в Белгороде сработала система ПВО, в результате чего сбито 10 воздушных целей. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени.