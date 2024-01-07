Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым. Поздравление он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, праздник наполняет мир любовью и радостью, утверждает идеалы добра и милосердия, а также помогает каждому проявить свои человеческие качества. Он считает, что Рождество – искреннее желание делиться душевым теплом, заботиться о близких и всех людях, нуждающихся в поддержке.

Мэр напомнил, что главное украшение праздника в столице – зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Мероприятие, продолжил он, проходит в десятый раз, притягивая своей атмосферой москвичей и гостей столицы.

Градоначальник отметил, что отклик находит и акция "Москва помогает", в ходе которой для участников СВО и жителей новых российских регионов собирают новогодние подарки.

"Желаю вам, дорогие друзья, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", – заключил Собянин.

Ранее с Рождеством православных поздравил патриарх Московской и всея Руси Кирилл. Он пожелал верующим, чтобы каждый дом, семью и каждое сердце озарил "просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества". Кроме того, предстоятель Русской церкви возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Более 500 храмов в столице проводят рождественские службы