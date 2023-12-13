Москва передала школам и детским садам более 130 новых зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

"С 2018 года город получил от девелоперов и застройщиков, после чего передал столичным учреждениям образования 132 новых здания общей площадью 918,45 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

Как отметил Ефимов, новые детские сады и школы появляются в современных микрорайонах. По его словам, на базе образовательных учреждений открывают лаборатории, IT-полигоны и медиатеки. В детских садах создаются отдельные игровые комнаты и залы для физического развития, предусмотрены все необходимые условия для детей с ОВЗ.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса (409,65 тысячи "квадратов").

На юго-востоке передали 17 новых зданий (84 тысячи "квадратов"), на западе – 14 объектов (84,3 тысячи "квадратов"), на севере – 10 зданий (84,35 тысячи "квадратов"), на северо-востоке и юго-западе – по восемь построек (56,5 и 46,7 тысячи "квадратов"), на северо-западе – шесть объектов (35,84 тысячи "квадратов"), на юге – пять (53,46 тысячи "квадратов"), на востоке и в центре – по три (16,93 и 10,07 тысячи "квадратов").

С января по октябрь 2023 года Москва выделила застройщикам 23 земельных участка для возведения объектов социальной инфраструктуры за счет Адресной инвестиционной программы.

Им предоставили 34,4 гектара земли. Город заключил 23 договора. Так, порядка 17,7 гектара выделили для строительства школ и детских садов, 12 гектаров – для учреждений здравоохранения.



Более 50 школ и детских садов достроили в Москве с начала 2023 года