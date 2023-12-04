Город выделил более 34 гектаров земли для строительства соцобъектов за десять месяцев 2023

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по октябрь 2023 года Москва выделила застройщикам 23 земельных участка для возведения объектов социальной инфраструктуры за счет Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счет средств городского бюджета – это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в АИП", – отметил он.

Застройщикам предоставили 34,4 гектара земли. Город заключил с ними 23 договора.

Порядка 17,7 гектара предоставили для строительства школ и детских садов, 12 гектаров – для учреждений здравоохранения. На земельных участках площадью 4,7 гектара возведут спортивные объекты, пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, на территории микрорайона "Град Московский" в ТиНАО строят школу искусств, в границах бывшего завода имени И. А. Лихачева – детско-взрослую поликлинику с молочно-раздаточным пунктом.

Ранее стало известно, что для развития инфраструктуры город выделил с января по октябрь 2023 года более 380 гектаров земли. Объекты построят за счет средств АИП. Больше всего земли за прошедшие десять месяцев выделили для строительства и реконструкции транспортных развязок, мостов, пешеходных переходов и дорог.



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