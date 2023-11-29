Столичные власти одобрили выполнение 4 промышленных инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы решили предоставить инвесторам более 9 гектаров земли для реализации четырех промышленных масштабных инвестиционных проектов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что благодаря этому в городе возведут заводы по выпуску строительных материалов, упаковочной продукции и медицинских изделий.

"Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тысячи квадратных метров. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тысячи человек", – сказал Ефимов.

Завод по производству сборных железобетонных конструкций для жилых зданий возведут возле поселка Спортбазы в ТиНАО, всего тут создадут свыше 340 рабочих мест.

Упаковочный завод на 50 рабочих мест построят на улице Барышихи в Митине, а на Балаклавском проспекте в Зюзине появится фабрика по производству рентгенологического оборудования на 50 рабочих мест, уточнил он.

Также инвестор построит промышленный комплекс на Новосходненском шоссе в Молжаниновском районе столицы. На площади около 3,4 гектара могут разместить около 10 компаний по созданию одежды, мебели, инструментов и других товаров, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта – 4,2 миллиарда рублей. Здесь сможет трудоустроиться одна тысяча человек", – подчеркнул он.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, четыре земельных участка для проектов были предоставлены инвесторам без торгов.



"Договоры аренды будут заключены на пять лет", – отметил он.

Ранее стало известно, что в ТиНАО с 2012 года ввели свыше 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Самым крупным объектом сейчас является комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров.

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