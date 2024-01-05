Кравцов исполнил желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр просвещения Сергей Кравцов исполнил два новогодних желания в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС.

Так, Кравцов исполнил мечту шестилетней Ангелины из Екатеринбурга, которая мечтала побывать в Московском зоопарке. Вместе с сестрой и мамой они приехали в Москву и вместе с министром встретились с пандой Жуи, а потом познакомились животными.

Кроме того, девочки с мамой посетили международную выставку-форум "Россия", где осмотрели иммерсивную выставку и экспозиции Минпросвещения в павильоне №57, где приняли участие в мастер-классах в пространстве "Кванториума", а также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мечтой тринадцатилетнего Даниила из Оренбурга был аэрохоккей. Подарок министра просвещения мальчику передали Дед Мороз и Снегурочка. Даниил сыграл в настольную игру с Дедом Морозом и заместителем министра образования Оренбургской области Ниной Гордеевой.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник исполнил новогодние желания троих детей в рамках акции "Елка желаний". Он подарил детям пятилетней Веронике из Заайдаровска велосипед, трехлетнему Никите из Челюскинца – шведскую стенку, а Софье из Зимогорья – гироскутер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех ребят. Он подарил виниловый проигрыватель, визит в МИД РФ и возможность сыграть шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"