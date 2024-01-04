В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплоснабжение, нарушенное из-за возгорания на подстанции в северо-западном административном округе (СВАО), восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы. На поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы.

Также сообщается, что на период проведения работ на подстанции организованная система резервного энергоснабжения будет сохранена, чтобы обеспечить потребителей теплом и электроэнергией. В восстановительных работах были задействованы все городские службы.

Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.

Для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара, произошедшего на подстанции на северо-востоке Москвы был создан оперштаб, сообщал мэр Москвы.