В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Отопление в некоторых районах на северо-востоке столицы практически полностью восстановлено после произошедшего возгорания на подстанции. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, 4 января примерно в 06:00 на подстанции Бескудниково произошел пожар, из-за которого один из трансформаторов выгорел, а оставшиеся получили небольшие повреждения. В связи с этим, как он утверждает, в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.

Бирюков заявил, что сейчас специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Так, уже некоторые подстанций удалось включить в автоматическом режиме, а остальные подключили к передвижным дизель-генераторам.

Он также уточнил, что остальные дома, где еще не восстановили подачу электричества, подключают пока к резервной системе теплоснабжения.

"Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – подчеркнул заммэра.

Кроме того, Бирюков рассказал, что власти дополнительно выделили примерно 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.

При этом он отметил, что все службы сейчас работают в усиленном режиме, а Сергей Собянин контролирует обеспечение ресурсами москвичей, проживающих в этих районах, и восстановление поврежденных из-за пожара систем.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице создали оперштаб для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара. По его словам, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

До этого сообщалось, что в Москве загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.



Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован