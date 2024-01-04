04 января, 14:25Происшествия
В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Отопление в некоторых районах на северо-востоке столицы практически полностью восстановлено после произошедшего возгорания на подстанции. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, 4 января примерно в 06:00 на подстанции Бескудниково произошел пожар, из-за которого один из трансформаторов выгорел, а оставшиеся получили небольшие повреждения. В связи с этим, как он утверждает, в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.
Бирюков заявил, что сейчас специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Так, уже некоторые подстанций удалось включить в автоматическом режиме, а остальные подключили к передвижным дизель-генераторам.
Он также уточнил, что остальные дома, где еще не восстановили подачу электричества, подключают пока к резервной системе теплоснабжения.
"Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – подчеркнул заммэра.
Кроме того, Бирюков рассказал, что власти дополнительно выделили примерно 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.
При этом он отметил, что все службы сейчас работают в усиленном режиме, а Сергей Собянин контролирует обеспечение ресурсами москвичей, проживающих в этих районах, и восстановление поврежденных из-за пожара систем.
Ранее мэр Москвы заявил, что в столице создали оперштаб для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара. По его словам, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.
До этого сообщалось, что в Москве загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.
Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован
Читайте также