Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В новогодние праздники пассажиры совершили 63,5 миллиона поездок на московском транспорте. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, в этот раз поездок было на 4% больше, чем в праздничные дни 2023 года.

"Самыми популярными были метро и МЦК – 29,4 миллиона поездок. На наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, совершено 12,2 миллиона поездок, на МЦД – 5,3 миллиона, на трамваях – 1,9 миллиона, на такси и каршеринге – 14,7 миллиона", – говорится в его публикации.

Также мэр обратил внимание, что трафик на столичных дорогах был на уровне 2–3 баллов. Среднее количество автомобилей, перемещающихся в Москве ежедневно, составило 2,02 миллиона, уточнил он.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что контролеры выявили более четырех тысяч безбилетников во время новогодних выходных. По данным ведомства, безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали почти 500 специалистов.

Благодаря оплаченным поездкам пассажиры могут гарантированно получить страховые выплаты в случае ДТП. Кроме того, полученные средства помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижные составы и улучшать пассажирские сервисы, отметили в департаменте.



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