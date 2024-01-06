Более 1 800 новых остановочных павильонов установили в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве установили 1 800 новых остановочных павильонов в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что их изготовили из износостойких отечественных материалов и оборудовали удобными скамейками из негорючих материалов, а также большими лайтбоксами для плакатов с полезной информацией.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) произвели 1 300 павильонов для столицы, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его информации, еще 200 были переданы Московской области для размещения возле станций МЦД.

Он подчеркнул, что павильоны оборудовали всем необходимым для комфортного ожидания транспорта в любую погоду. Ликсутов напомнил, что по поручению Сергея Собянина продолжается обеспечение пассажиров высоким качеством поездок.

На сайте уточнили, что в новых павильонах есть видеонаблюдение и освещение. Конструкцию создали из алюминия повышенной прочности и нержавеющей стали, стенки – из прозрачного триплекса, который не разбивается на осколки в случае повреждений. Широкая крыша укроет пассажиров от осадков.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Главная задача состояла в улучшении пешеходной и транспортной доступности, создании удобных маршрутов и в обустройстве переходов.

До этого было завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная. Необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1, появилась в связи с увеличением пассажиропотока.

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