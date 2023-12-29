Завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Благоустройство возле городского вокзала Окружная завершено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1, появилась в связи с увеличением пассажиропотока.

В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды. Там расширили существующие и обустроили новые тротуары, проложили дополнительную ливневую канализацию, обновили свыше 18,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

Кроме того, там организовали парковку и поставили три современных остановочных павильона в Локомотивном проезде, на обеих улицах сделали парковочные карманы, модернизировали систему освещения, заменив старые опоры и установив дополнительные. Теперь территорию освещают свыше 100 фонарей и уличных торшеров.

Наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, а в Локомотивном проезде еще и обустроили комфортное общественное пространство с местами для отдыха, лавочками и качелями под навесами, высадили более 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников, привели в порядок существующий газон и разбили новый.

Ранее стало известно, что более 1 100 столичных дворов благоустроили на средства от платных парковок в 2023 году. В Дептрансе уточнили, что в начале года в районы Москвы передали 9,8 миллиарда рублей. На эти средства специалисты обновили детские и спортивные площадки, провели озеленение дворов.

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