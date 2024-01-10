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10 января, 09:45

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Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

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Современный жилой квартал появится на месте бывшей промзоны в Царицыне. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, на месте устаревших объектов промзоны "Котляково" возведут почти 200 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе там появятся дома для участников программы реновации. Рядом построят просторные школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном.

Сергей Собянин напомнил, что в столице уже реализуют 61 проект комплексного развития территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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