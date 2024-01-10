Собянин утвердил комплексное развитие части бывшей промзоны в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Часть бывшей промзоны Котляково в столичном районе Царицыно станет жилым кварталом. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на месте устаревших объектов планируется построить свыше 196 тысяч квадратных метров недвижимости и создать около 700 рабочих мест. В частности, власти рассчитывают возвести детский сад на 185 воспитанников, школу на 425 учеников, жилье для участников программы реновации и спорткомплекс с бассейном.

Мэр напомнил, что на данный момент 61 проект комплексного развития территорий одобрен и уже реализуется. По его информации, не менее 165 тысяч человек получат работу в новых кварталах.

Ранее право на комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны Грайвороново на юго-востоке Москвы выставили на торги. Заявки будут приниматься до 12 марта 2024 года, сами торги пройдут 21 марта.

До этого проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Градоначальник отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

Около 40 млн "квадратов" недвижимости возвели в столице на местах бывших промзон за 10 лет