Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году Московский метрополитен и его строители получили более десяти наград, а также национальных и международных премий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Наибольшее число наград завоевала Большая кольцевая линия (БКЛ). В частности, ее включили в "Книгу рекордов России" за самые протяженные двухпутные тоннели метро и признали лучшим инфраструктурным проектом года в категории "Транспорт и машиностроение" премии "Время инноваций 2023". Более того, БКЛ стала победителем в номинации "Проект года в сфере транспорта и логистики" премии Investment Leaders Award 2023 и завоевала другие награды.

"Новая станция "Пыхтино" Солнцевской линии получила международную архитектурную премию "Золотой Трезини – 2023" за лучший интерьер общественного пространства", – рассказал Собянин.

Вместе с этим был оценен проект "Инклюзивность в Московском метрополитене". Ему присвоили звание лауреата "Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город".

В заключение Собянин поздравил сотрудников и специалистов, принимавших и продолжающих принимать участие в строительстве метрополитена, а также пожелал им новых рекордов и наград.

Ранее на БКЛ открыли новое депо "Аминьевское". Благодаря его работе число поездов на линии увеличится с 27 до 36 пар. После выхода на проектную мощность в депо создадут более 2,2 тысячи новых рабочих мест.



Собянин сообщил, что количество поездов на БКЛ будет увеличено