МЦД, БКЛ, больницы и школы: какие значимые объекты достроили в Москве в 2023 году

В 2023 году Москва активно развивалась в строительной сфере, несмотря на то что работать пришлось в условиях западных санкций. В городе появилось 14 новых станций метро, а также было открыто сквозное движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ). Кроме того, удалось возвести свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости и завершить строительство 115 километров дорог. Рассказываем о главных достижениях уходящего года.



Метро и железнодорожный транспорт

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Среди главных строительных итогов уходящего года в Москве стало открытие сквозного движения по всей Большой кольцевой линии. В общей сложности длина БКЛ составляет 70 километров, на ней располагается 31 станция. Благодаря метрокольцу транспортное обслуживание улучшилось для 15 миллионов москвичей и жителей области. Например, теперь они могут ежедневно сэкономить до 35–45 минут на многих маршрутах.

Вместе с тем в этом году открыли 14 новых станций метро. В частности, движение появилось на участках "Селигерская" – "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии и "Рассказовка" – "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии. Кроме того, продолжают строить новые радиусы и продлевать Сокольническую, Троицкую и Рублево-Архангельскую линии подземки, а также проектируют Бирюлевскую.

Другое достижение – запуск новых центральных диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Также за год реконструировали и построили 13 железнодорожных станций.



Дороги и улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Не менее масштабным в этом году было строительство дорог – в общей сложности 115 километров. Также специалисты возвели 19 пешеходных переходов и 66 искусственных сооружений.

К значимым объектам относятся реконструированная развязка МКАД с Липецкой улицей, проспект Багратиона и южное направление Московского скоростного диаметра. До 2026 года в городе планируют построить 60 пешеходных переходов, 265 километров дорог и 71 искусственное сооружение.



Недвижимость и реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По итогам 2023 года в Москве построили 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, среди них более шести миллиона квадратов – жилье.

Полным ходом идут работы в рамках программы реновации. Всего в нее включили 5 175 домов – это порядка 350 тысяч квартир. Для строительства уже подобрали 602 стартовые площадки в разных округах столицы. Возведено 290 зданий, строится и проектируется еще 434. Идет или уже завершилось переселение более 147 тысяч горожан из 915 домов.



Социальная инфраструктура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За 2023 год в Москве возвели 114 объектов социальной инфраструктуры. Среди них, в частности, 24 медучреждения, 68 школ и детских садов. Кроме того, два культурных и 20 спортивных объектов.

К наиболее знаковым постройкам можно отнести флагманские центры в трех стационарах: ГКБ № 15 имени Филатова, научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Боткина.

Не менее важным стало возведение двух новых корпусов научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Сюда же относится и открытие кластера "Ломоносов". Он является флагманом инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

На карте города появились и новые спортивные объекты. Например, спорткомплекс "Пегас" во Внукове, каток "Сталкер" в Куркине, центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", спортивный комплекс с бассейном "Качаловский" в Северном Бутове, академия спорта "Динамо" в Петровском парке и прочие.

