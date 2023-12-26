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26 декабря, 19:04

Мэр Москвы

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские строители сохранили высокие темпы работ в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он отметил главные достижения строителей 2023 года. Ими стали:

  • 14 новых станций метро и открытие сквозного движения по Большой кольцевой линии (БКЛ);
  • запуск третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4);
  • окончание строительства и реконструкции 13 железнодорожных станций;
  • 115 километров дорог;
  • 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 6,2 миллиона "квадратов" жилья;
  • 114 объектов социнфраструктуры, в том числе 68 зданий школ и детских садов, 24 медучреждения, 20 спортобъектов и 2 объекта культуры.

С его слов, планы на 2024–2026 годы не менее амбициозные. Для жителей намерены построить около 180 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спорткомплексов и других соцобъектов, среди которых многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, флагманский центр ГКБ имени В. М. Буянова, лучевой корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и ряд других, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в столичных районах Бирюлево Восточное и Отрадное открылись две новые поликлиники, которые уже приняли первых пациентов. Градоначальник указал, что благодаря открытию новых медучреждений свыше 50 тысяч москвичей смогут заручиться высококлассной медпомощью и самыми актуальными видами диагностики рядом с домом. Только за этот год в столице открыли 13 новых поликлиник, уточнил он.

Темпы строительства жилья в Москве ускорятся

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