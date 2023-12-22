Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является центром развития российского хоккея. В него регулярно играют свыше 139 тысяч детей и взрослых, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в зимнее время работают почти 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, часть из них являются всесезонными. Для профессионального хоккея подойдут 88 ледовых полей, добавил мэр.



Собянин указал, что с 2011 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 23 спортивных комплекса с ледовыми катками. По его словам, до конца следующего года возведут еще четыре подобных объекта.



Также градоначальник отметил, что в системе Москомпорта бесплатно хоккеем занимаются свыше пяти тысяч человек, тренировки проводятся на базе четырех учреждений. В заключение Собянин добавил, что столичные спортсмены входят в состав российских сборных всех возрастных категорий, а также успешно выступают на соревнованиях внутри России и за границей.



Ранее сообщалось, что проект "Спортивные выходные" стал в 1,5 раза популярнее у москвичей. Количество участвующих жителей за последний год увеличилось до 45 тысяч.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, профессиональные спортсмены провели примерно 2,5 тысячи тренировок на городских спортплощадках, а самыми популярными направлениями у горожан стали растяжка и танцы.

Москвичам рассказали, где в городе проходят занятия хоккеем для детей и взрослых