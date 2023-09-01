Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

"Подарок сделали для Бауманки: два новых корпуса мы в этом году уже сдали, но еще 10 в ближайшие полгода будет построено. Новое общежитие будет первоклассное. Так что Бауманка будет еще круче, чем была. Бауманка – сам по себе крутой университет", – отметил мэр.

По словам градоначальника, новые корпусы являются совместным проектом с правительством РФ по поручению Владимира Путина.

Собянин также назвал историческое здание "Фанагорийских казарм" уникальным объектом, который у военных попросили отдать.

"Большие работы были проведены, чтобы освободить его", – подчеркнул он.

В августе 2023 года завершились строительные работы в многофункциональном научно-образовательном корпусе и здании "Фанагорийских казарм".

В первом объекте площадью 20 тысяч квадратных метров будет располагаться семь кафедр учебного заведения. Во втором здании будет находиться "Дворец технологий" университета. Там начнут работать управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб и клуб выпускников.

Во время комплексного развития вуза специалисты благоустроили кварталы в районе МГТУ. Они высадили газоны и цветники площадью 14 тысяч квадратных метров. Осенью также планируется устроить около 1 тысячи деревьев и кустарников. В частности, на территории университета занялись ливневой канализацией, заменили асфальтовое покрытие и обновили дорожные знаки.

Проект развития МГТУ предполагает возведение и реконструкцию 14 зданий, общая площадь которых составляет около 170 тысяч квадратных метров.

В конце июля о модернизации на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана рассказал Сергей Собянин. По его словам, тогда завершалось возведение многофункционального научно-образовательного корпуса для семи кафедр вуза.

Также сообщалось, что подготовка специалистов на базе российских вузов для работы в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) поможет справиться с нехваткой кадров в этой области. В Минобрнауки обратили внимание, что студенты учатся не только пилотированию, в вузах готовят конструкторов, инженеров и производственный персонал.

"Мой район. Обратная связь": благоустройство студквартала в районе МГТУ имени Баумана