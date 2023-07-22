В Минобрнауки заявили, что закроют проблему с кадрами в сфере БАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подготовка специалистов на базе российских вузов для работы в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) поможет справиться с нехваткой кадров в этой области, считают в министерстве науки и высшего образования РФ.

"С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В Минобрнауки обратили внимание, что студенты учатся не только пилотированию, в вузах готовят конструкторов, инженеров и производственный персонал.

Ранее правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, в ближайшие шесть с половиной лет в стране должна появиться самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Утвержденная кабмином стратегия предполагает стимулирование спроса на отечественные БПЛА, создание центров внедрения новых технологий при их создании и другие пункты. Прогнозировалось, что к 2035 году объем рынка гражданских БПЛА может составить более одного миллиона.



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