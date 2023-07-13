Путин поручил утвердить нацпроект по развитию БАС до сентября 2023 года

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Владимир Путин попросил утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) до 1 сентября 2023 года. Соответствующее поручение президент РФ дал, выступая на Форуме будущих технологий.

Глава государства отметил важность системности при взгляде на следующий технологический уклад, а также подчеркнул необходимость создания отраслей и рынков будущего в РФ.

"Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года", – сказал Путин.

Ранее правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, в ближайшие шесть с половиной лет в стране должна появиться самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Утвержденная кабмином стратегия предполагает стимулирование спроса на отечественные БПЛА, создание центров внедрения новых технологий при их создании и другие пункты. Прогнозировалось, что к 2035 году объем рынка гражданских БПЛА может составить более одного миллиона.



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