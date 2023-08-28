Собянин рассказал об итогах благоустройства Кировоградских прудов в Чертанове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Территория вблизи Кировоградских прудов преобразилась в прошлом году – там установили новые места для отдыха и спорта. Сейчас место посещают жители Чертанова Центрального, где проходят многие районные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Сергея Собянина.

Каскад Кировоградских прудов включает три пруда: Верхний, Средний и Нижний. Они находятся в пойме реки Городни между Кировоградской и Чертановской улицами. Проходя через парк, жители этих улиц следуют к станции метро "Пражская".

В 2016–2017 годах пруды восстановили. Специалисты очистили и углубили дно, укрепили берега, отремонтировали гидротехнические сооружения, установили мостики и пирсы. В 2022 году работники благоустроили прилегающий парк, через который люди ходят к станции метро "Пражская", отметил Собянин. Теперь у местного населения есть уютное место для отдыха.

После мероприятий по благоустройству территория недалеко от прудов стала не только прогулочной зоной, но и игровым пространством для детей. Гостям парка особенно пришлись по душе подвесные качели на берегах Верхнего и Среднего прудов.

"Для самых маленьких сделали горки, карусели, песочницы и развивающие панели, для ребят постарше – зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы. Любители активного отдыха могут заниматься волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром", – поделился Собянин.

В парке установлена специальная площадка для представителей серебряного возраста, продолжил он. А территория для любителей активного отдыха находится вблизи Верхнего пруда. В общественном пространстве сосредоточено множество пешеходных дорожек, уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что с 2017 года в Москве благоустроили восемь столичных усадеб. Среди них – Грачевка в Ховрине, Свиблово и Леоново на берегу реки Яузы, Михалково в Головинском районе, Богородицкое (Богородское-Воронино) на юго-западе, Глебово в парке "Покровское-Стрешнево" и другие.

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