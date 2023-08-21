Благоустройство студенческого квартала около МГТУ им Баумана выполнили на 75%

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Благоустройство студенческого квартала около МГТУ имени Баумана выполнили на 75%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Комплексное благоустройство улиц и переулков в районе университета – самый крупный проект этого года в центральном округе столицы", – сказал заммэра Петр Бирюков.

Главная задача, по его мнению, сделать пространства более современными и функциональными и сохранить при этом транзитные функции. Специалисты учитывают, что в данном районе расположен ведущий технический вуз страны, а благоустраиваемые улицы и переулки составляют студенческий квартал.

В сообщении напомнили, что работы проходят на улицах Малой Почтовой, Госпитальной, Ладожской, Бауманской, 2-й Бауманской, в переулках Старокирочном, Госпитальном, Бригадирском, Денисовском, частично – в Малом Гавриковом, Спартаковском, Гарднеровском, на Лефортовской площади и в Хомутовском тупике.

Отмечается, что рабочие уже завершили прокладку дополнительной ливневой системы и кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Там, где было возможно, расширили тротуары. Также установили четыре современных остановки с зарядными слотами и информационными табло, завершается обустройство 48 опор контактной сети для трамваев.

В ведомстве добавили, что специалисты приведут в порядок парковки, там появятся электрозарядные станции, еще они установят почти 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудуют 60 опорами контрастного освещения. Кроме этого, заменят ограду и сделают пешеходные дорожки в сквере на Бауманской улице возле школы имени Пушкина.

В районе вуза будут сделаны места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, навигационные стелами и велопарковками. Возле учебного заведения появится газон, осенью будут высажены более 270 деревьев и кустарников. Все работы планируют завершить к сентябрю, заключили в сообщении.

В конце июля о модернизации на территории МГТУ имени Н.Э. Баумана рассказал Сергей Собянин. По его словам, тогда завершалось возведение многофункционального научно-образовательного корпуса для семи кафедр вуза.

Также сообщалось, что работы по реконструкции существующих и строительству новых дорог пройдут в Молжаниновском районе Москвы. Их планируется завершить в 2026 году.

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана будут готовы летом 2024 года