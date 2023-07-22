Собянин рассказал о масштабной модернизации МГТУ имени Баумана

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На территории МГТУ имени Н.Э. Баумана специалисты продолжают вести масштабную модернизацию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, завершается возведение многофункционального научно-образовательного корпуса для семи кафедр вуза. В двух корпусах основные работы планируется окончить в начале 2024 года, подчеркнул градоначальник.

"Центральный кластер, где разместятся Федеральный испытательный центр, Конгресс-центр и кластеры "Технология защиты природы", "Цифровое материаловедение", "Цифровая трансформация", "Инновационный хаб". Основные работы завершим в первой половине 2024 года", – указал мэр.

Также в этом году планируется завершить исследовательский центр с научными пространствами и лабораториями. Специалисты начали приступать к остеклению фасадов Квантум парка, где будут лаборатории, учебные аудитории и конференц-зал.

В конце августа будет закончена реставрация Фанагорийских казарм. Там будет находиться "Дворец технологий", в котором откроются управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия и профессорский клуб.

"Памятнику истории второй половины XVIII века фактически подарим новую жизнь – сохраним и воссоздадим сложнейшие детали интерьеров, фасадов и окружающей территории", – продолжил Собянин.

Кроме того, специалисты приведут в порядок химическую лабораторию Императорского Московского технического училища. Его готовность составляет 65%.

Ранее сообщалось, что подготовка специалистов на базе российских вузов для работы в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) поможет справиться с нехваткой кадров в этой области. В Минобрнауки обратили внимание, что студенты учатся не только пилотированию, в вузах готовят конструкторов, инженеров и производственный персонал.

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