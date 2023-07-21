Более 1,6 тыс вариантов стажировок для выпускников предложила московская служба занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Студентам и выпускникам московских колледжей и вузов доступны более 1,6 тысячи предложений стажировки в агрегированной базе службы занятости столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Лето – самое подходящее время для студентов и выпускников получить первый опыт работы по специальности, применить на практике знания, полученные в университете или колледже. Такую возможность дают оплачиваемые стажировки. Сегодня крупнейшие столичные компании предлагают начинающим специалистам возможность попробовать свои силы в самых разных направлениях – от IT и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг", – сказала она.

Отмечается, что с выбором стажировки помогут карьерные консультанты и эксперты службы занятости. Специалисты объяснят, как составить конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо, а также развить навык самопрезентации и подготовиться к собеседованию.

Больше всего летних стажировок предлагают компании в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Среди открытых позиций – начинающие QA-инженеры, программисты-разработчики на языках Python, SQL и JavaScript, UX-дизайнеры и специалисты по информационной безопасности.

В то же время для будущих специалистов в креативных сферах доступны стажировки в пиар-менеджменте, монтаже, видеографии и других профессиях. Работу смогут также найти инженеры-испытатели, конструктора, специалисты по робототехнике и промышленной безопасности, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов и химике.

Кроме того, получить первый профессиональный опыт смогут маркетологи и менеджеры по продажам. В сфере услуг открыты позиции для технологов пищевого производства и специалистов индустрии красоты.

Ранее сообщалось, что стажировку в особой экономической зоне "Технополис "Москва" прошли более 800 студентов. Программа была запущена в 2022 году. Отмечается, что молодые специалисты набираются опыта работы, а предприятия сразу готовят профессионалов на востребованные и дефицитные вакансии.

Благотворительный фонд "Система" запустил программу стажировок для учащихся