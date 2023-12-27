В Некрасовке построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену. Об этом заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Началось строительство нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Загрутдинов уточнил, что строители сейчас разрабатывают котлован и устройство свайного поля. На объекте уже развернули бытовой город и штаб строительства, которые подключили к временным источникам электро- и водоснабжения, а также устройствам водоотведения.

Согласно проекту, новая поликлиника станет одной из самых крупных в городе – ее площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В ней будут работать взрослое и детское отделение, каждое с собственным входом. Кроме того, в поликлинике откроются отделения детской стоматологии и женской консультации, а также травматологические пункты для взрослых и детей, что позволит жителям посещать необходимых специалистов в шаговой доступности от дома.

Фасады поликлиники по цветовому решению будут соответствовать новому московскому стандарту. Для облицовки используют алюминиевые панели, которые защищают от влаги, обладают стойкостью к температурным перепадам и агрессивным воздействиям окружающей среды.

В поликлинике сделают понятную и удобную навигацию, а кабинеты врачей будут размещены таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Самые востребованные будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов будут оборудованы на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Кроме того, на каждом этаже будут сделаны зоны комфортного ожидания с игровыми зонами, а для сотрудников оборудуют комнаты отдыха.

Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, чтобы жители района могли проходить обследования и получать необходимое лечение максимально близко к дому.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичных районах Бирюлево Восточное и Отрадное открылись две новые поликлиники, которые уже приняли первых пациентов. Градоначальник указал, что благодаря открытию новых медучреждений свыше 50 тысяч москвичей смогут заручиться высококлассной медпомощью и самыми актуальными видами диагностики рядом с домом. Только за этот год в столице открыли 13 новых поликлиник, уточнил он.

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