Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Утвержден проект планировки территории в Тимирязевском районе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Рядом со станцией Дмитровская на МЦД-2 построят общественно-деловой центр площадью 50 тысяч квадратных метров. У него будет своя подземная парковка. Центр появится между Дмитровским проездом, улицей Костякова и железнодорожными путями – на месте недостроя. По словами мэра, благодаря проекту в городе появится более 3,5 тысячи рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.