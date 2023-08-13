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Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

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Утвержден проект планировки территории в Тимирязевском районе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Рядом со станцией Дмитровская на МЦД-2 построят общественно-деловой центр площадью 50 тысяч квадратных метров. У него будет своя подземная парковка. Центр появится между Дмитровским проездом, улицей Костякова и железнодорожными путями – на месте недостроя. По словами мэра, благодаря проекту в городе появится более 3,5 тысячи рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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