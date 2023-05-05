Более восьми миллионов лучевых исследований провели в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительство Москвы/Евгений Самарин

За 2022 год в Москве выполнили более 8,2 миллиона лучевых исследований с использованием цифрового тяжелого медицинского оборудования. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сейчас исследование проводят пациенту в поликлинике по месту жительства, откуда данные автоматически загружаются в городское облачное хранилище лучевых снимков – единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Цифровые диагностические устройства городских больниц и поликлиник объединены в единую сеть и подключены к ЕРИС ЕМИАС", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Из 8,2 миллиона выполненных исследований 2,7 миллиона проанализировали специалисты столичного референс-центра. Он работает в составе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы в круглосуточном формате.

Ознакомиться с заключением врача после прохождения лучевого исследования пациент может в электронной медицинской карте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в процессе работы столичные рентгенологи используют более 50 сервисов искусственного интеллекта. Это значительно сокращает время описания исследований и облегчает работу медикам. Помимо этого, ИИ способен показывать на изображениях признаки рака легкого, коронавируса, инсульта, ишемической болезни сердца и иных недугов.



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