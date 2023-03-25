Городскую поликлинику № 214 на улице Генерала Белова оснастят новым медоборудованием

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В рамках капитального ремонта филиала № 2 городской поликлиники № 214 на улице Генерала Белова появится новое медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"На сегодняшний день в филиал № 2 городской поликлиники № 214 на улице Генерала Белова, в котором ведется капитальный ремонт, поставят новый цифровой маммограф, два рентген-аппарата, в том числе "U-дуга", аппараты для ультразвуковых исследований", – приводят заявление пресс-службы на портале мэра и правительства Москвы.

В ведомстве пояснили, что оборудование закупили по контрактам жизненного цикла. Это гарантирует обслуживание техники поставщиком на протяжении всего действия контракта. Компания-поставщик также берет на себя обязательства по обучению врачей работе с новой техникой.

Бесперебойную работу высокотехнологичного оборудования обеспечит мощная трансформаторная подстанция. Кроме того, к старту работы нового оборудования в учреждении обновили систему электроснабжения.

Всего в программу капремонта столичных медучреждений включили 200 зданий. Это около 50% амбулаторного фонда Москвы.

До этого филиал поликлиники № 8, расположенный на проспекте Вернадского, начал принимать первых пациентов. Здание открылось после капитального ремонта.

Посещать учреждение смогут 558 человек в смену. Помощь москвичам будут оказывать по всем направлениям.



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