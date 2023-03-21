В Москве сформировали ежегодный рейтинг многопрофильных онкоцентров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве составили ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров. Лидером 2022 года стал Московский клинический научный центр имени Логинова, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Отмечается, что при оценке учреждений учитывались как их медицинские показатели, так и отзывы пациентов. Второе место рейтинга досталось городской клинической онкологической больнице № 1, а третье – ГКБ имени Боткина. За ними следуют московская городская онкологическая больница № 62 и ММКЦ "Коммунарка".

"Рейтинг медицинских организаций – важная составляющая ценностно ориентированного подхода в здравоохранении, на который переходит Москва. Это <...> модель взаимодействия, <...> где важен не только конечный результат, но также максимальный комфорт больного и открытость лечебно-диагностического процесса. <...> Процесс лечения максимально понятен человеку, он может оценить его эффективность и проследить, как выполняются все этапы", – объяснила Ракова.

Она добавила, что рейтинг позволяет медучреждениям оценить свою работу и при необходимости внести изменения. При его составлении учитываются сроки постановки диагноза и разработки лечения, оценивается выполнение необходимых исследований. Важным также является мнение пациентов, они оценивают в том числе свою информированность о всех этапах лечения.

Кроме того, в столице составили рейтинг онкоцентров за январь этого года. Его также возглавил МКНЦ имени Логинова. Второе место заняла ГКОБ № 1, а на третью строчку переместилась московская городская онкологическая больница № 62. Боткинская больница оказалась на пятой строчке, а больница в "Коммунарке" заняла в рейтинге четвертое место.

Ранее сообщалось, что в Москве у врачей появилась возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями благодаря новой функции электронной медкарты. Она получила название "Моя анкета самоконтроля".



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