Собянин рассказал о планах благоустройства территорий столичных поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах создать более 280 зон отдыха возле столичных поликлиник. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, власти города намерены привести амбулаторный фонд к новому московскому стандарту. В рамках работ по достижению поставленной цели осуществляется строительство и ремонт медучреждений, а также благоустройство прилегающих территорий.



"Больше 280 зон отдыха создадим на территориях столичных поликлиник. К объектам подходим индивидуально. Еще в этом году обустроим дорожки, установим велопарковки, сделаем навесы для велосипедов и колясок, высадим многолетники и деревья", – говорится в его публикации.

Собянин также добавил, что с 2020 года удалось благоустроить территории 78 медучреждений:

провели работы по озеленению;

организовали больше 170 зон отдыха с лавочками и урнами;

установили 222 велопарковки и 41 навес для колясок.

Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

Ранее Собянин рассказал , что в 2023 году в столице планируется завершить строительство более чем 10 медицинских учреждений. В частности, к концу подходят работы в лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1, в подстанции скорой помощи в Щербинке, во флагманском центре при больнице имени Буянова и почти в десятке поликлиник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!