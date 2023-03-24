Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Искусственный интеллект сегодня помогает столичным врачам выявлять патологии и ставить диагнозы по 20 клиническим направлениям. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Уже три года Центр диагностики и телемедицины тестирует технологии компьютерного зрения. <...> За это время в силу вступили 10 оригинальных национальных стандартов по применению ИИ в здравоохранении, <...> запускается производство так называемых фантомов, имитирующих органы", – написал мэр.

Так, ИИ позволяет выявлять признаки ишемического инсульта, рака легких, рака молочной железы, COVID-19 и других заболеваний. За последний год их список увеличился вдвое.

Как отметил градоначальник, внедрение цифровых технологий в столичное здравоохранение идет уже больше 10 лет. В основе этого процесса лежит единая цифровая платформа, которая позволяет отслеживать все этапы лечения пациента.

Ранее в Москве составили ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров. Лидером 2022 года стал МКНЦ имени Логинова, второе место досталось ГКОБ № 1, а третье – ГКБ имени Боткина. При их оценке учитывались как медицинские показатели, так и отзывы пациентов.

Собянин: искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях столичной медицины

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