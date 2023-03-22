Главный фтизиатр Москвы заявила, что пробу Манту мочить можно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный специалист – фтизиатр столичного Депздрава Елена Богородская опровергла заблуждение о запрете мочить пробу Манту.

"Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить – ничего страшного не произойдет", – передает РИА Новости ее слова.

Богородская обратила внимание на то, что место туберкулиновой пробы не следует чесать, чтобы не было никаких повреждений.

Готовиться к этому иммунологическому тесту заранее не нужно, подчеркнула специалист. Она заверила, что сама проба не представляет опасности для организма. Побочные эффекты отсутствуют.

Однако раствор для инъекций "Диаскинтест" имеет определенное ограничение, предупредила фтизиатр.

"Прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере", – добавила Богородская.

Ранее врач-терапевт Ольга Саакян рассказала, как правильно измерять температуру тела при помощи разных термометров.

Эксперт заявила, что измерение температуры тела при помощи ртутного – простой процесс. Саакян подчеркнула, что градусник должен находиться в устойчивом положении в том месте, где необходимо провести процедуру, например в подмышечной впадине.



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