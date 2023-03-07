Врач-терапевт рассказала, как правильно измерять температуру тела

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт Ольга Саакян рассказала, как правильно измерять температуру тела при помощи разных термометров. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач начала с того, что существуют разные виды термометров. Измерение температуры тела при помощи ртутного – простой процесс. Саакян подчеркнула, что градусник должен находиться в устойчивом положении в том месте, где необходимо провести процедуру, например в подмышечной впадине. Через несколько минут человек узнает результат при помощи ртути, уровень которой окажется на тех или иных цифрах термометра. Чем выше уровень вещества, тем выше температура.

"Важно соблюдать осторожность при обращении с термометром, так как ртуть является токсичным веществом", – напомнила специалист.

Саакян рассказала о том, что процедуру можно провести и при помощи электронного термометра. Градусник устанавливается по такой же схеме, как и ртутный. Считать результат можно с цифрового дисплея спустя несколько секунд или же дождаться соответствующего звукового сигнала и только потом изучить показатель.

Градусник-соска больше предназначен для детей и помещается в рот ребенка. Для получения результатов достаточно подождать примерно несколько секунд.

"Обязательно соблюдайте осторожность при обращении с термометром, так как это электронное устройство и обращаться с ним нужно аккуратно. Кроме того, градусник-соску не следует держать во рту ребенка более 10 минут, чтобы не обжечь язык малыша", – напомнила врач.

Иногда измерения могут показать ложные результаты. Саакян отметила несколько причин, по которым это происходит: неправильное размещение градусника, некорректная калибровка или неправильная интерпретация результатов. Не менее важными факторами в измерении выступают температура воздуха в комнате, влажность и атмосферное давление.



Если человек решит измерять показатели температуры сразу несколькими термометрами, это тоже может привести к некорректным результатам.

Отвечая на вопрос о том, как и когда проводить измерения, специалист посоветовала начинать с раннего утра, перед тем как человек собирается подниматься с постели. Утренние измерения помогут вовремя определить начинающуюся лихорадку.



"Это связано с тем, что в это время температура тела самая низкая", – подчеркнула Саакян.

Врач отметила важность измерений в одно и то же время на ежедневной основе, это поможет получить более точные показания. Помимо этого, она посоветовала делать измерения по несколько раз в день.

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"Доктор 24": температура

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