Эндокринолог назвала внешние признаки заболевания щитовидной железы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-эндокринолог Заира Сиюхова назвала внешние признаки заболевания щитовидной железы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"К таким случаям относится значимое увеличение объема щитовидной железы, большие размеры узлов, сопровождающиеся косметическим дефектом в области шеи, увеличение глаз, дрожь в руках, выраженные отеки лица", – уточнила она.

Существует миф о том, что у мужчин не бывает проблем с щитовидной железой. Это не так, подчеркнула эксперт. Сиюхова отметила, что у женщин чаще возникают проблемы с щитовидкой, однако это не значит, что мужчинам не нужно периодически обследоваться.

Если возникли какие-либо подозрения, стоит сразу записаться на прием к эндокринологу.

"Врач уточнит наследственность, сопутствующие заболевания, наличие иных факторов риска заболеваний щитовидной железы, проведет осмотр и на основании этих данных порекомендует план обследования", – объяснила Сиюхова.

При выявленных узлах специалисты рекомендуют повторно обследоваться через шесть месяцев или год.

Ранее врач-терапевт Полина Ермолова рассказала, что сахарный диабет, патологии щитовидной железы, внутренние паразиты и растянутый желудок могут быть причинами чувства голода после приема пищи.

По ее словам, еще одна причина постоянного голода – недостаток некоторых веществ в организме, которые оказывают тормозящее действие на пищевой центр.



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