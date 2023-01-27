Врач назвала группу риска по развитию гипотиреоза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Люди, которые живут далеко от моря, находятся в группе риска по развитию гипотиреоза из-за недостаточного поступления йода в организм. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Йод является важным элементом, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Если в организме его недостаточно, работа органа может ухудшиться, предупредила врач.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог У жителей северных районов, средней полосы России встречается дефицит йода. Это те, кто живет далеко от моря. Поэтому у нас есть йодированные продукты.

Для профилактики гипотиреоза специалист посоветовала употреблять йодированную соль и хлеб с содержанием йода.

"Если у вас есть какая-то настороженность, можно проконсультироваться с врачом и спросить, нужно ли принимать препараты с йодом или нет", – добавила Ярцева.

Также эксперт назвала симптомы, которые могут указывать на развитие гипотиреоза. Это сонливость, повышенная утомляемость, потливость, стойкий набор веса и низкая переносимость физической нагрузки.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах морской капусты. Ее употребление помогает сбалансировать йододефицит, отметила врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, в этом продукте присутствует желеобразная растворимая клетчатка. Она хорошо выводит из организма соли тяжелых металлов, подчеркнула эксперт.



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