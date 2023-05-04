Замглавы Депздрава Москвы оценил роль ИИ в работе городской системы здравоохранения

Фото: Агенство "Москва"/Евгений Самарин

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему столичного здравоохранения снижает нагрузку на врачей и ускоряет процесс работы медучреждений. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

"Москва активно применяет сервисы искусственного интеллекта в здравоохранении, чтобы пациенты получали качественные заключения в самые короткие сроки", – сообщил он.

Тыров отметил, что благодаря совершенствованию работы лучевой диагностики рентгенологи взрослых поликлиник проводят описания цифровых исследований в круглосуточном референс-центре.

Помимо этого, нейросети активно используются в отрасли маммографических исследований. По словам Тырова, ИИ способен сократить описание исследование более чем в восемь раз. Это не только позволяет сократить нагрузку на врачей, но и увеличить число обрабатываемых исследований.

Сергей Собянин ранее сообщил, что столичные рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ. Сервисы ИИ наносят на снимки цветовую разметку и делают измерения. Алгоритм способен показывать на изображениях признаки рака легкого, коронавируса, инсульта, ишемической болезни сердца и иных недугов.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ