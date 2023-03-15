Уникальный фантом для имитации щитовидной железы разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые в Москве разработали уникальный фантом щитовидной железы, не имеющий аналогов ни на мировом, ни на отечественном рынках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Разработка предназначена для тренировки врачей – на фантоме планируется моделировать разнообразные патологии, позволяя специалистам отрабатывать диагностику и взятие биопсии.

"Москва ведет комплексную научно-практическую работу по совершенствованию системы здравоохранения. Одним из проектов, направленных на развитие собственных технологий и импортоопережение, стала разработка фантомов – специальных медизделий, имитирующих органы и ткани человеческого тела", – отметил замглавы департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

Специалист подчеркнул, что использование симуляций и их активное внедрение во врачебную практику повышает уровень компетенций врачей и улучшает процедуру диагностики.

В дальнейшем, по словам Тырова, планируется представить фантомы простаты и сосудов. Будет организовано мелкосерийное производство.

На данный момент ученые Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава разработали пять медицинских фантомов. Их используют для транскраниальных ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы.

Накануне стало известно о начале приема пациентов во флагманском центре Научного-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. В учреждении оборудованы гибридные операционные с целью оптимизации лечения пострадавших.

Флагманский центр НИИ скорой помощи Склифосовского начал прием пациентов

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