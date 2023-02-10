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10 февраля, 18:00

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Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

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В Ховрине откроют новую школу. Здание на 500 учеников возводят по индивидуальному проекту на территории школы № 1474 на Клинской улице. Там создадут комфортную и безопасную среду для обучения детей, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе посещения объекта Сергей Собянин рассказал о важности проекта, так как в данном столичном районе существует дефицит ученических мест. Также он отметил, что в Ховрине скоро откроют новую поликлинику. Медицинское учреждение строят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Также мэр столицы отметил, что на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район". Он рассказал, что для 92 тысяч жителей района обновляют парки, реконструируют детские сады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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