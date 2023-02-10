Москвичи принесли гумпомощь в посольство Турции для пострадавших от землетрясений

В посольство Турции в Москве жители активно везут вещи для пострадавших от землетрясения. Ранее там объявили сбор гуманитарной помощи.

Нужны предметы первой необходимости – теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы и портативные зарядки. Также запущен сбор денежной помощи.

Первый борт с гумпомощью уже отправился в зону происшествия, второй самолет готов вылететь в течение 10 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.