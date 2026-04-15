МИД РФ дал рекомендации россиянам на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС озвучил обновленные рекомендации по безопасности для российских граждан на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат подчеркнул, что в случае попадания в зону военного конфликта необходимо строго соблюдать ряд правил, способных сохранить жизнь. По словам Климова, находясь в нестабильном регионе, ни в коем случае не следует приближаться к военным объектам, правительственным зданиям и элементам критической инфраструктуры. В перечень особо опасных мест дипломат отдельно включил нефтехранилища, электростанции и станции опреснения воды, так как они могут являться приоритетными целями для ударов.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства настоятельно призвал воздержаться от любой фото- и видеосъемки, а также использования оптических приборов (биноклей) вблизи указанных объектов. Категорически запрещается распространять в соцсетях и мессенджерах материалы, фиксирующие последствия ракетных обстрелов или работу систем ПВО.

При объявлении сигнала воздушной тревоги россиянам предписано действовать без промедления: немедленно проследовать в ближайшее бомбоубежище, специально оборудованную комнату безопасности в отеле или на подземную парковку, игнорируя любые попытки задержаться на улице ради наблюдения за происходящим.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. Однако договоренностей достигнуто не было.

