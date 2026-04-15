В Госдуме предложили запретить публикацию видео с зацеперами

В Госдуме предложили блокировать видео с зацеперами без суда и ввести наказание за их пропаганду. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

Парламентарий заявил о необходимости внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ. Он предложил установить прямую ответственность за размещение подобного контента для всех категорий пользователей интернета: от рядовых граждан до администраторов пабликов и владельцев телеграм-каналов.

Одним из ключевых пунктов инициативы является требование обязать социальные сети и видеохостинги удалять ролики с зацепингом в течение 24 часов с момента публикации. Блокировка, по замыслу автора, должна происходить в досудебном порядке на основании внутренних алгоритмов модерации платформ.

Свищев обратил внимание на необходимость приравнять пропаганду зацепинга в законодательстве к пропаганде наркотических средств или суицидального поведения. Он отметил, что, несмотря на точечные успехи правоохранителей, ситуация в сети остается тревожной. По словам депутата, паблики и каналы, создающие вокруг зацепинга романтический ореол и публикующие обучающие видео, продолжают набирать миллионные просмотры.

Депутат подчеркнул, что текущая практика наказания самих несовершеннолетних нарушителей неэффективна, поскольку многие из них утратили чувство опасности. По его мнению, ответственность должны нести взрослые люди, которые монетизируют этот смертельный риск ради трафика и денег.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что зацепинг могут признать экстремистским движением в России. По ее словам, такое предложение было официально выдвинуто на рабочем совещании с представителями транспортной прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, РЖД.

