В Москве осужден мужчина, который вовлекал несовершеннолетних в зацепинг

Фото: zmsut.sledcom.ru

Суд приговорил 19-летнего москвича к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства по делу о вовлечении несовершеннолетних в занятие зацепингом. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, злоумышленник вовлекал подростков в зацепинг в декабре прошлого года и в январе этого года. В результате несовершеннолетние забирались на крыши электропоездов и проезжали таким образом по железнодорожным станциям Москвы вместе с злоумышленником или самостоятельно.

При этом ведомство указало, что москвич понимал, что объекты железнодорожного транспорта относятся к зонам повышенной опасности, а проезд на крыше поездов является административным правонарушением и представляет опасность для жизни человека.

Доказательства, собранные по данному делу следователями, суд счел достаточными для вынесения приговора. В результате молодой человек был признан виновным в двух преступлениях, которые связаны с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Ведомство также напомнило, что за склонение или вовлечение детей в совершение противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Московский мировой суд освободил от наказания организатора зацепинга в РФ Романа Громова. Во время разбирательства было установлено, что мужчина осознавал опасность проезда на внешних частях железнодорожного состава и неоднократно склонял несовершеннолетних к этому занятию.

Кроме того, Громов был администратором нескольких тематических групп в социальных сетях. Его признали виновным по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.