02 сентября, 14:37Происшествия
В Москве осужден мужчина, который вовлекал несовершеннолетних в зацепинг
Фото: zmsut.sledcom.ru
Суд приговорил 19-летнего москвича к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства по делу о вовлечении несовершеннолетних в занятие зацепингом. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, злоумышленник вовлекал подростков в зацепинг в декабре прошлого года и в январе этого года. В результате несовершеннолетние забирались на крыши электропоездов и проезжали таким образом по железнодорожным станциям Москвы вместе с злоумышленником или самостоятельно.
При этом ведомство указало, что москвич понимал, что объекты железнодорожного транспорта относятся к зонам повышенной опасности, а проезд на крыше поездов является административным правонарушением и представляет опасность для жизни человека.
Доказательства, собранные по данному делу следователями, суд счел достаточными для вынесения приговора. В результате молодой человек был признан виновным в двух преступлениях, которые связаны с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Ведомство также напомнило, что за склонение или вовлечение детей в совершение противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее Московский мировой суд освободил от наказания организатора зацепинга в РФ Романа Громова. Во время разбирательства было установлено, что мужчина осознавал опасность проезда на внешних частях железнодорожного состава и неоднократно склонял несовершеннолетних к этому занятию.
Кроме того, Громов был администратором нескольких тематических групп в социальных сетях. Его признали виновным по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
