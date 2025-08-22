Московский суд освободил от отбытия наказания организатора зацепинга в России

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский мировой суд освободил от наказания организатора зацепинга в России Романа Громова, сообщает пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства было установлено, что Громов осознавал опасность проезда на внешних частях железнодорожного состава и неоднократно склонял несовершеннолетних к этому занятию. Кроме того, он был администратором нескольких тематических групп в социальных сетях (они были заблокированы).

Его признали виновным по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни" и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Однако из-за того, что подсудимый в ходе расследования содержался под стражей, суд освободил его от наказания. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в столице погиб юноша 2011 года рождения, увлекающийся зацепингом. Он упал с крыши электрички на станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4 и скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

