Зацепинг могут признать экстремистским движением в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Зацепинг в России могут официально признать экстремистским движением. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, зацепинг затрагивает интересы тысяч людей.

"Это срыв графиков движения поездов. Это перебои в логистике. Это риски для пассажиров и персонала. Это может стоить кому-то жизни или здоровья", – отметила омбудсмен.

Она также добавила, что от подобных действий страдает инфраструктура.

В связи с этим на рабочем совещании с представителями транспортной прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, РЖД было официально выдвинуто предложение о признании зацепинга экстремистским движением.

Как, в свою очередь, отмечала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, в интернете есть целые ресурсы, которые в виде игры предлагают участвовать в зацепинге. При этом детей не останавливает смерть или травмирование их друзей.

Ранее юноша 2011 года рождения погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная МЦД-4. Следователи выяснили, что погибший увлекался зацепингом. По данному факту возбудили уголовное дело.