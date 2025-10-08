Школьник получил травмы на железной дороге в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования подростка на железной дороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 6 октября в полосе отвода на перегоне Подсолнечная – Клин Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) был найден несовершеннолетний с признаками железнодорожной травмы.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медпомощь. В связи с произошедшем возбуждено уголовное дело о нарушений правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Как пишет RT, зацепер три дня пролежал в овраге после падения с "Ласточки". Друзья, которые находились на поезде вместе с пострадавшим, подумали, что он погиб. Они договорились ничего не рассказывать о случившемся, указали журналисты.

Офицер запаса Александр заметил пост о пропаже школьника в одном из телеграм-каналов, после чего вышел на одного из подростков, который рассказал подробности инцидента. Предположительно, это был один из друзей пострадавшего.

На поиски зацепера Александр отправился вместе со своим другом. Они рассчитали примерное месте с учетом скорости "Ласточки" и через 6 часов нашли мальчика со множеством переломов, говорится в материале.

По данным СМИ, школьника нашли в нижнем белье. В RT уточнили, что мужчина укутал ребенка в свою куртку, обмотал ноги кофтой и не давал уснуть до приезда полиции и бригады скорой помощи. В настоящее время мальчик в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

Ранее подросток погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4. Он скончался на месте от полученных травм. Как рассказали в СК, молодой человек увлекался зацепингом.