Детский омбудсмен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму

Зацепинг, то есть опасное передвижение на крыше электропоездов, необходимо приравнять к экстремистскому движению. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она указала, что в Сети есть целые ресурсы, которые в виде игры предлагают детям участвовать в зацепинге. Только с начала года в Подмосковье от экстремального хобби погибли 11 человек в возрасте от 11 до 17 лет. При этом детей не останавливает смерть или травмирование их друзей.

"Таких детей надо обязательно ставить на учет, давать по возможности им альтернативу заниматься более экстремальными какими-то видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы им выбрасывать этот адреналин", – указала Мишонова.

По ее словам, необходимо проводить профилактические беседы и показывать, к чему это может привести. Омбудсмен считает, что дети до конца не осознают все риски зацепинга, поэтому подвергают свои жизни опасности.

Ранее юноша 2011 года рождения погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная МЦД-4. Следователи выяснили, что погибший увлекался зацепингом. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

