Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 апреля, 15:36

Мэр Москвы

Собянин: на юге Москвы началось строительство станции метро "Каспийская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро стартовало в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В настоящее время специалисты формируют ограждающие конструкции котлована с применением технологии "стена в грунте", которая обеспечит надежную защиту зоны возведения и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод. Также они проводят освоение площадки и готовят территории под строительство.

Мэр подчеркнул, что будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Попасть на нее можно будет через северный вестибюль на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 6631, а также через южный на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.

Сама Бирюлевская линия протянется от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Восточное. Ее запуск поспособствует улучшению транспортного обслуживания более 1 миллиона горожан, которые проживают и работают в 8 районах Москвы.

Кроме того, в настоящее время специалисты строят 4 станции линии, в число которых входят "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" и "Луганская". Еще 5 станций – "Курьяново", "Москворечье", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево" – находятся на стадии проектирования.

Ранее на южном участке Троицкой линии метро Москвы началась проходка второго тоннеля. Он пройдет в том числе под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе, максимальная глубина работ составит 31 метр. Южный участок Троицкой линии метро пройдет от Коммунарки до Троицка вдоль Калужского шоссе.

мэр Москвытранспортметростроительствогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика