15 апреля, 05:20
Лавров и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводят встречу в Пекине, передал ТАСС.
Переговоры проходят в Доме народных собраний. Лавров и китайский лидер встречаются в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в Китай.
Глава МИД РФ прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В программе министра были запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, которые прошли также во вторник.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, перспективы контактов на разных уровнях и координацию действий двух стран на международном уровне.
При этом особый акцент был сделан на совместной работе России и Китая в рамках ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних форматов.
