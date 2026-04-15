15 апреля, 05:20

Лавров и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводят встречу в Пекине, передал ТАСС.

Переговоры проходят в Доме народных собраний. Лавров и китайский лидер встречаются в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в Китай.

Глава МИД РФ прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В программе министра были запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, которые прошли также во вторник.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, перспективы контактов на разных уровнях и координацию действий двух стран на международном уровне.

При этом особый акцент был сделан на совместной работе России и Китая в рамках ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних форматов.

